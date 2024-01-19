19 января 2024, 18:05
Губернатор Подмосковья поблагодарил спасателей и МВД за высокий уровень безопасности в Крещение
Православные христиане отмечают Крещение 19 января. Много людей приезжает в Московскую область, чтобы посетить храмы, окунуться в проруби и святые источники. В этом году в регионе подготовили и оборудовали 227 мест для крещенских купаний. Об этом заявил губернатор Андрей Воробьев на совещании с руководством правоохранительного блока региона.
Губернатор отметил, что безопасность людей во время купания в Крещение организовали на высоком уровне в Подмосковье.
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«Сегодня в ночь у нас было большое количество мероприятий, связанных с Крещением. Традиционно и спасатели, и МВД обеспечивают безопасность. Благодарю всех, кто сопровождает такие мероприятия, спасибо за дежурство, вашу бдительность и поддержку», — заявил Воробьев.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Андрей Воробьев
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