Подмосковье 06 сентября 2023, 14:21 Губернатор Подмосковья поблагодарил Минздрав России за партнерство Пресс-служба губернатора Московской области

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Съезд детских врачей с международным участием «Педиатрия как искусство» начался 6 сентября в Подмосковье. Губернатор региона Андрей Воробьев принял участие в мероприятии и поблагодарил за партнерство главу Минздрава России Михаила Мурашко.

«Он начальник, но, и во времена ковида, и во времена сложных ситуаций сам министр и его команда не „задирают голову“. Это значит, что мы можем рассчитывать на партнерство. Партнерство с сильным помогает легче решать задачи и находить ответы на вопросы, которые в одиночку, насколько бы умным ты ни был, решить гораздо сложнее. Мы очень ценим это партнерство и с вами, и со всем министерством», — обратился Андрей Воробьев к министру здравоохранения России.

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В Подмосковье ведется большая работа по модернизации детской медицины. Например, в Красногорске опережающими темпами идет строительство уникального госпиталя, который станет флагманом подмосковного здравоохранения. Новое оборудование поступает в НИКИ детства и другие учреждения, где оказывают помощь маленьким жителям Московской области.