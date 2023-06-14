Важное 14 июня 2023, 18:23 «Вместе сделаем лучше». Губернатор Подмосковья поблагодарил «Единую Россию» за выдвижение на выборы Воробьев поблагодарил «Единую Россию» за выдвижение на выборы губернатора Подмосковья

Читать 360tv в

Сегодня 380 делегатов «Единой России» проголосовали за выдвижение Андрея Воробьева на выборы губернатора в Подмосковье. Он поблагодарил депутатов за оказанное доверие и поддержку. Главное, по его словам, — вместе делать то, чего ждут жители.

«Спасибо за доверие и поддержку! Рассчитываю на дальнейшую совместную работу. Вместе сделаем так, чтобы было реализовано все, чего требуют от нас жители, чтобы жизнь у нас в Подмосковье становилась лучше», — сказал Андрей Воробьев.

Реклама

Ранее первый заместитель председателя Совфеда России Андрей Турчак назвал Андрея Воробьева эффективным руководителем и предложил поддержать его на сентябрьских выборах.

По словам губернатора, 10 лет назад Владимир Путин поручил ему заботиться о регионе и людях.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».