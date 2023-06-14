14 июня 2023, 18:23
«Вместе сделаем лучше». Губернатор Подмосковья поблагодарил «Единую Россию» за выдвижение на выборы
Воробьев поблагодарил «Единую Россию» за выдвижение на выборы губернатора Подмосковья
Сегодня 380 делегатов «Единой России» проголосовали за выдвижение Андрея Воробьева на выборы губернатора в Подмосковье. Он поблагодарил депутатов за оказанное доверие и поддержку. Главное, по его словам, — вместе делать то, чего ждут жители.
«Спасибо за доверие и поддержку! Рассчитываю на дальнейшую совместную работу. Вместе сделаем так, чтобы было реализовано все, чего требуют от нас жители, чтобы жизнь у нас в Подмосковье становилась лучше», — сказал Андрей Воробьев.
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Ранее первый заместитель председателя Совфеда России Андрей Турчак назвал Андрея Воробьева эффективным руководителем и предложил поддержать его на сентябрьских выборах.
По словам губернатора, 10 лет назад Владимир Путин поручил ему заботиться о регионе и людях.
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Андрей Воробьев
«Единая Россия»
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