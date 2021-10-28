Губернатор Подмосковья ответил на вопрос о введении комендантского часа

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал в эфире «360», что введение комендантского часа — крайняя мера, о которой сейчас речи не идет. По его словам, пока в Московской области действуют другие способы контроля над ситуацией с коронавирусом.

Воробьев сообщил, что сегодня ввод комендантского часа не входит в планы властей Подмосковья.

Комендантский час — это крайняя мера. И знаю, что это очень сложная ситуация. Слава Богу, мы можем позволить себе другие режимы Андрей Воробьев.

Однако важна поддержка жителей, необходимо их понимание ситуации и готовность следовать правилам.

«Но чтобы не перейти к более драматическим сценариям, моя задача — еще раз попросить всех находиться максимально в изолированном состоянии. Каким бы чудаковатым это нам ни казалось, это критически важно сейчас», — подчеркнул глава Подмосковья.

Сегодня важным для борьбы с ковидом шагом стало введение нерабочих дней. Их объявили в Подмосковье с 28 октября по 7 ноября.

Торговые центры временно закрыли, но исключение сделали для продуктовых магазинов и тех точек, где продают товары первой необходимости.

Также можно будет заказывать доставку из онлайн-магазинов. В обычном режиме продолжают работать аптеки.

Закрыли общепит, кроме доставок и работы навынос, салоны красоты, физкультурные комплексы, кинотеатры и концертные залы.