Губернатор Подмосковья обсудит со школьниками дистанционное обучение

Ученики узнают, долго ли это продлится, как не отстать от плана занятий, продолжатся ли онлайн-уроки уже после возобновления работы школ и как защитить себя и близких от коронавируса.

Трансляция начнется в 12:00 на ресурсах Министерства образования Подмосковья в «YouTube» и «Одноклассниках».

Напомним, что подмосковные школы закрыли для очного посещения с 21 марта. Для детей организовали дистанционное обучение.