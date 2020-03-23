23 марта 2020, 09:34
Губернатор Подмосковья обсудит со школьниками дистанционное обучение
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проведет 23 марта онлайн-диалог со школьниками региона. Главная тема — начало дистанционного обучения из-за ситуации с COVID-19.
Ученики узнают, долго ли это продлится, как не отстать от плана занятий, продолжатся ли онлайн-уроки уже после возобновления работы школ и как защитить себя и близких от коронавируса.
Трансляция начнется в 12:00 на ресурсах Министерства образования Подмосковья в «YouTube» и «Одноклассниках».
Напомним, что подмосковные школы закрыли для очного посещения с 21 марта. Для детей организовали дистанционное обучение.