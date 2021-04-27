Губернатор Подмосковья обратится к жителям в 12:00 27 апреля

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев 27 апреля выступит перед жителями региона с ежегодным обращением. Оно начнется в 12:00.

«Сегодня — мой традиционный отчет перед жителями Подмосковья. Расскажу, какие будут выплаты по итогам послания президента. Сколько детских садов мы откроем в этом году и что изменится в системе образования», — написал Воробьев на своей странице в Instagram.

Также на повестке дня вопросы о том, как сэкономить на оплате ЖКУ и как заработать на отходах. Губернатор расскажет, сколько дорог, больниц и поликлиник построят в Московской области в ближайшее время.

Трансляцию обращения можно будет посмотреть на YouTube-канале главы региона, на YouTube-канале «360» или в эфире телеканала «360».