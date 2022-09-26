Губернатор Подмосковья объявил о планах переселить 40 тысяч человек из аварийного жилья | 360°

Подмосковье 26 сентября 2022, 12:49 Поделиться Telegram

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Viber Губернатор Подмосковья объявил о планах переселить 40 тысяч человек из аварийного жилья Губернатор Подмосковья Воробьев: программа расселения аварийного жилья будет продолжена Пресс-служба губернатора Московской области

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Власти Подмосковья продолжили реализацию программы расселения аварийного жилья, в котором проживают 40 тысяч человек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил предоставить все необходимое для их переезда.

«Программа была продолжена. Нами будут предоставлены все необходимые условия для расселения тех, кто проживает в аварийном жилье», — объявил губернатор.

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Ее запустили еще до 2019 года, но проблема все еще актуальна. На сегодняшний день в аварийных домах на территории Московской области проживают порядка 40 тысяч человек. Их особенно много в Шатуре, Сергиевом Посаде, Раменском, Балашихе и Ступине. Андрей Воробьев побывал в Звенигороде и увидел, как ее реализуют.

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«Сертификаты, которые мы выдаем, позволяют выбрать географию, территорию, где дальше семья планирует проживать, и в гораздо более короткие сроки решить те проблемы, которые связаны с обменом аварийного жилья на жилье хорошего, высокого качества», — заметил губернатор Подмосковья.

Решить проблему аварийного жилья должны помочь программы реновации и комплексного развитие территории. Андрей Воробьев поручил главам округов отчитаться о результатах и рассказать о механизмах переселения жителей в комфортные дома.

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