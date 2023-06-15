Подмосковье 15 июня 2023, 17:22 Губернатор Подмосковья объяснил значение инсталляции «Девочка с персиками» на ПМЭФ

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Во время интервью каналу «Россия 24» губернатора Подмосковья Андрея Воробьева спросили об инсталляции «Девочка с персиками», которая представлена на ПМЭФ. Глава региона объяснил суть проекта.

«Это создала наша молодая креативная команда. Выставлять подшипник, или колбасу, или лекарство — это не очень интересно. Благодаря новым современным технологиям была сделана эта работа, посредством которой в проекции ты видишь великолепную картину всеми любимого художника», — отметил Андрей Воробьев.

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В инсталляции собраны продукты и товары, которые в большом количестве производятся в Подмосковье. Получилось огромное панно, выложенное из частей лифтов, моторов, прицепов, предметов мебели, одежды, уникальных народных промыслов, упаковок еды, напитков и многого другого. Подробнее о том, как создавался этот шедевр, можно прочитать в материале «360».