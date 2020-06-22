Губернатор Подмосковья объяснил важность памятных военных дат

Губернатор рассказал, что в этом году День памяти и скорби в Московской области встретили в главном храме Вооруженных сил. Служба началась с минуты молчания, а после молебна открыли памятник Георгию Победоносцу в честь городов славы, которые находятся в Подмосковье.

Губернатор напомнил, что во время Великой Отечественной войны именно на Подмосковье пришелся основной удар. Именно здесь Москву защищали люди со всего Советского Союза.

«Это особый день — он трагический. Но в любом случае он в данный момент ассоциируется еще и с Победой и предстоящим парадом, который пройдет 24 июня. Это великий праздник наших героев, наш с вами праздник», — заявил Андрей Воробьев.

Он отметил, что сегодня основная задача — сделать так, чтобы дети, будущее поколение россиян, помнили и гордились подвигом предков и не забывали памятные даты и их значение в жизни страны.

В главном храме Вооруженных сил России после службы перед собравшимися выступил президент России Владимир Путин. Он заявил, что память обо всех, кто сражался во время Великой Отечественной войны, священна. 22 июня 1941 года президент назвал самой драматичной датой истории.