Губернатор Подмосковья объяснил статистику смертности от COVID-19

Во время распространения коронавируса все внимательно следят за уровнем смертности в каждом регионе. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как обстоят дела с летальными исходами в области.

Глава региона рассказал, что сейчас каждое утро и вечер приходится сравнивать цифры смертности и рождаемости.

«Раньше мы так пристально не следили за этим, но пандемия, эти все угрозы, борьба за жизни наших врачей — все это имеет для нас огромное значение. Мы понимаем и знаем, что болезнь очень тяжелая», — отметил губернатор.

Он добавил, что если в марте показатели были на уровне 2018–2019 годов, то в апреле стало больше на тысячу летальных исходов.

Дальше начинается анализ, почему они произошли. Первая группа понятно, при жизни был поставлен тест COVID-19 и человек, к сожалению, скончался. Вторая группа — нет положительного теста, отрицательный, но тем не менее пневмония и прочие симптомы. Тогда патологоанатом ставит соответствующее заключение Андрей Воробьев губернатор Подмосковья.

Воробьев объяснил, что российские специалисты проводят вскрытия и исследования, чтобы выяснить истинную причину смерти. При этом во многих странах таких исследований не проводят. Он продолжил, что в третью группу попадают люди с побочными заболеваниями. Сейчас люди с хроническими заболеваниями сидят на жестком карантине, так как есть угроза для их жизни.

Если вдруг у пациента тромб, от чего он умер, от COVID-19 или от остановки сердца? Все это профессиональные вопросы, которые в том числе позволяют совершенствовать протокол лечения. <…> К сожалению, это явилось частью нашей жизни, которую мы сопровождаем, смотрим, а май не будет легче Андрей Воробьев губернатор Подмосковья.

Губернатор подчеркнул, что май будет еще сложнее, так как будет пик заболеваемости и больше смертей. При этом система здравоохранения справляется с ситуацией.

«Врачи, низкий им поклон, пашут день и ночь. Бьются за каждого тяжелого пациента, и показатели у нас на достойном уровне. Мы, конечно, очень благодарны нашим врачам», — заключил губернатор Подмосковья.

Всего в Московской области зафиксировано 37 503 подтвержденных случая заболевания COVID-19. Скончались после заражения 400 пациентов, а вылечить удалось 7333 человека.