Губернатор Подмосковья объяснил, как нерабочие дни помогут в борьбе с ковидом

Дополнительные нерабочие дни помогут разорвать эпидемиологическую цепочку и позволят сделать так, чтобы заболеваемость ковидом снизилась. Об этом на заседании с областным правительством заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Протоколы и методики лечения позволяют нам освобождать койки. И сегодня мы очень рассчитываем на отрицательную динамику. <…> Для того чтобы это дальше происходило, объявлены выходные, которые позволят разорвать эту самую эпидемиологическую цепочку и уйти на другие более низкие уровни», — сказал Андрей Воробьев.

Губернатор подчеркнул, что все ограничительные меры, которые направлены на борьбу с распространением коронавируса, имеют очень важное значение и, конечно, воздействуют и на экономику, и на обычный уклад жизни каждой семьи, каждого человека.

«Система здравоохранения работает. Мы видим и достаточно высокую выявляемость, и госпитализации. Спасибо врачам», — добавил он.

Воробьев выразил надежду, что введенные ограничения помогут добиться намеченного результата и прирост заболеваемости снизится.

Нерабочие дни объявлены в Московской области с 28 октября по 7 ноября. Работа торговых центров и других магазинов в этот период будет приостановлена. Кинотеатры в ТЦ также будут закрыты. Исключение будет сделано для продуктовых магазинов, а также тех, где продаются товары первой необходимости. Также можно заказывать доставку из онлайн-магазинов. В обычном режиме будут работать аптеки.