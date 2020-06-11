Губернатор Подмосковья объяснил, как больницы постепенно возвращают к обычному режиму работы

Распространение коронавируса заставило власти Московской области перевести ряд больниц на прием только пациентов с COVID-19. Но некоторые медицинские учреждения уже начали возвращаться к обычной работе. Об этом рассказал в эфире телеканала «Россия 1» губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы действуем по географическому принципу — везде, север, юг, запад, восток — здесь ковидные койки оставляем, чтобы маршрутизация была. И с другой стороны, готовим койки для оказания общих медицинских услуг», — пояснил он.

Ранее Андрей Воробьев рассказал, что в ходе первого этапа возвращения больниц к обычной работе начнут работать кардиологии и травматологии, где оказывают срочную помощь пациентам. Но больницы так или иначе надо готовить к новым стандартам.

По его словам, первые плановые операции врачи начнут проводить в ближайший понедельник, 15 июня.

Московская область начала снимать введенные из-за коронавируса ограничения с 23 мая. Тогда для жителей отменили режим пропусков и разрешили работать стройкам и промышленным предприятиям. С 1 июня в Подмосковье открылись парки и скверы. Начали работать магазины, за исключением торговых центров и часть предприятий бытовых услуг. В ближайшую пятницу откроются летние веранды кафе и ресторанов.

Масочный режим останется в регионе обязательным. Средства защиты нужно надевать в транспорте, при походе в магазин и появлении в общественных местах.