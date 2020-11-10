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    10 ноября 2020, 20:31

    «Прелесть в балансе». Губернатор Подмосковья — об общественном транспорте в регионе

    Алена Собкалова

    В Подмосковье не будут бороться с личным транспортом в пользу общественного. В регионе хотят соблюдать баланс. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

    «Прелесть в балансе, гармонии. Хорошо, когда ты можешь на машине доехать, припарковаться, удобно воспользоваться каршерингом. Или почитать книжку в МЦД. И общественный транспорт каждый год растет, и машин прибавляется», — уточнил Воробьев.

    Губернатор добавил, что в Московской области строят транспортные развязки, дороги и путепроводы, а также запускают новые маршруты общественного транспорта.

    Сейчас в Подмосковье завершают строительство самого длинного участка ЦКАД. Его откроют 11 ноября. На автомагистрали с четырьмя полосами будет разрешено разгоняться до 140 километров в час.