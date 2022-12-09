Важное 09 декабря 2022, 17:10 «Крылатые разведчики». Губернатор Андрей Воробьев — о производстве в Жуковском боевых дронов для СВО Губернатор Подмосковья проверил производство боевых дронов в Жуковском

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Боевые беспилотники особо незаменимы на передовой — их в Подмосковье производят на 10 предприятиях, в том числе в Жуковском. Губернатор региона Андрей Воробьев подчеркнул, что эти устройства востребованы в зоне СВО и спасают жизни военнослужащих.

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Производством боевых дронов в Жуковском занимается Центр комплексных беспилотных решений. Сотрудники предприятия не только разрабатывают их, но и обучают использованию этих устройств в зоне СВО.

Такие «крылатые разведчики» реально спасают жизни наших ребят. Когда мы общались с бойцами спецназа 45-й бригады, они отметили, что именно беспилотники сейчас очень востребованы на передовой Андрей Воробьев.

Задача беспилотников — разведка и доставка боевой части в труднодоступные места. Они работают в любую погоду, будь то дождь, град или шквалистый ветер.

«Очень важно, чтобы у нас на вооружении было как можно больше подобных аппаратов, ведь это и контроль обстановки, и разведка, и боевое средство», — сказал губернатор Московской области.

Уникальность центра

Центр комплексных беспилотных решений основали в январе 2022 года. На собственные средства это сделали энтузиасты — выпускники МФТИ.

Работа начиналась в гараже, а весной удалось взять в аренду просторное помещение в Жуковском, сообщил генеральный директор ЦКБР Дмитрий Кузякин.

Мы не просто делаем дроны и готовим людей — мы разработалистандарт, чтобы те, кто уехал от нас «за ленточку», получив аппараты, гарантированно могли их включить и применить Дмитрий Кузякин.

В настоящее время компания занимается производством станций управления, дронов различных типов, бортового оборудования. И здесь же обучение проходят пилоты.

«У бойцов нет необходимости что-то дополнительно прошивать, настраивать — они просто открыли коробку, взяли инструкцию, комплектующие — и „полетели“», — добавил Кузякин.

По его словам, основная задача — вывести страну в лидеры по использованию этой технологии в боевых условиях.