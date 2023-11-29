Важное 29 ноября 2023, 17:54 «Помогаем талантливым». Губернатор Подмосковья — о льготной ипотеке для востребованных работников Воробьев: около 300 работников Подмосковья получат льготную ипотеку в 2024 году Пресс-служба губернатора Московской области

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Лучшие работники социальной сферы Подмосковья с 2016 года получают льготную ипотеку — это стало возможным по инициативе губернатора Андрея Воробьева. С января по сегодняшний день сертификаты передали 296 жителям. В следующем году вручат еще около 300 таких документов.

Льгота распространяется на педагогов, врачей, ученых, тренеров, воспитателей. По программе «Социальная ипотека» Подмосковье поддерживает уникальных специалистов.

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В 2024 году сертификаты выдадут 160 врачам, 73 преподавателям, 57 ученым и пяти тренерам.

В любой работе, даже самой любимой и благородной, важны и поддержка, и мотивация. Мы понимаем, что аренда, покупка жилья — удовольствие не из дешевых, поэтому подключаемся и помогаем талантливым. Андрей Воробьев

Подмосковье оплачивает полную стоимость жилья, в которую входят первоначальный взнос в размере 50% и ежемесячная оплата основной суммы в течение 10 лет.

Сам работник выплачивает лишь проценты по кредиту банка. Также он может купить готовое помещение у застройщика или на вторичном рынке или участвовать в долевом строительстве многоквартирного дома.

Пресс-служба губернатора Московской области

«Вот уже восемь лет в Подмосковье действует социальная ипотека для педагогов, врачей и фельдшеров, тренеров спортивных школ, для людей, которые посвящают себя науке. Эта программа очень востребована: каждый год выдаем около 300 сертификатов», — подчеркнул Андрей Воробьев.

В следующем году, по его словам, с новым жильем помогут еще 295 работникам социальной сферы.

А всего с 2016 года благодаря социальной ипотеке решить квартирный вопрос смогли уже около трех тысяч человек. Андрей Воробьев

Увидеть список специальностей, которым доступна льгота, можно на сайте.

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