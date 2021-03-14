Губернатор Подмосковья назвал вакцинацию от коронавируса «процессом, требующим чуткости»

Власти Подмосковья активно агитируют жителей сделать прививку от коронавируса. Но в любом случае это дело добровольное. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Очень активно агитируем, предлагаем вакцинацию. Это добровольное дело, я не могу заставить вас оголить руку, чтобы врач сделал укол. Это такой процесс, требующий чуткости, и мы стараемся ее проявлять», — сказал он в интервью программе «Неделя в городе» на телеканале «Россия 1».

Он также добавил, что нынешняя эпидемическая ситуация говорит о том, что, скорее всего, коронавирус начал отступать.

По данным оперштаба, Подмосковье находится на третьем месте по числу заразившихся коронавирусом.

Несколько дней назад стало известно, что Московская область получила еще почти 70 тысяч доз вакцины «Спутник V». Прививку от коронавируса делают всем желающим старше 18 лет. Главное условие — отсутствие противопоказаний. Процедура бесплатная, при себе нужно иметь паспорт и полис ОМС. Записаться можно на портале госуслуг, в поликлиниках и МФЦ, а также по номеру 122.