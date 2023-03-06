Подмосковье 06 марта 2023, 12:56 Губернатор Подмосковья назвал развитие территорий одним из важных вкладов для победы в СВО Телеканал «360»

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Комплексное развитие территорий поможет приблизить победу в спецоперации, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на заседании областного правительства. Он поручил министрам и главам городских округов проследить за исполнением соглашений по модернизации теплосетей и котельных, а также за решением других вопросов хозяйственной повестки.

Глава региона подчеркнул, что одной из важных тем послания президента Федеральному собранию было развитие территорий, дорог, школ, детских садов. Комплексное решение всех вопросов поможет не только повысить качество жизни, но и приблизить победу в СВО, подчеркнул Андрей Воробьев.

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«В послании президента отдельной темой была хозяйственная повестка. Смысл ее заключается в том, что каждая школа, каждый детский сад, дороги, предприятия, развитие нашей территории, развитие нашей страны является тоже очень важным вкладом в победу и в развитие качества жизни», — сказал губернатор Подмосковья.

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Он добавил, что важны все вопросы — начиная от развития здравоохранения, образования, культуры, спорта и заканчивая вопросами ЖКХ.

Большие концессионные мероприятия по перекладке магистралей и модернизации котельных начнутся в Подмосковье весной. За их исполнением проследит вице-губернатор региона Евгений Хромушин.

Он проконтролирует реализацию дорожных карт и программ, чтобы работы были выполнены в срок, добавил Андрей Воробьев.

«Для нас очень важно, чтобы дети и взрослые максимально комфортно получали услуги во дворцах культуры, в домах творчества», — отметил губернатор.

Ранее Андрей Воробьев призвал создать команду помощи бойцам СВО и их семьям. Он подчеркнул, что власти Подмосковья будут, как и прежде, принимать максимальное участие в этой работе.