«Поможем тем, кто оказался в сложной ситуации»: постояльцев частного хосписа в Подмосковье поддержат после пожара
Глава региона лично поговорил с врачами о состоянии здоровья пострадавших. После пожара в красногорскую больницу поступили девять человек, которым сейчас оказывают всю необходимую помощь.
После медицинского учреждения губернатор отправился на место случившегося. Там он поговорил с постояльцами хосписа.
«Хорошо, женщина меня вытащила, у меня же обеих ног нету. Просто молодцы, обслуживающий персонал здесь замечательный просто. <…> Эмчээсник прибежал, тельняшку мне предоставил, брюки притащил, это хорошо», — рассказал один из мужчин.
Губернатор отметил, что власти обязательно помогут тем, кто оказался в сложной ситуации.
«Сейчас этим вопросом занимаются ответственные министры и глава округа», — заявил Воробьев.
Также он отметил, что виновные в пожаре обязательно будут найдены. «Сгоревший хоспис частный. Следователи продолжают работу, уголовное дело уже возбуждено. Все виновные в трагедии будут наказаны», — подчеркнул глава региона.
Пожар вспыхнул в ночь на 11 мая в хосписе для престарелых «Второй дом». Огонь охватил 30 квадратных метров площади. В результате произошедшего погибли девять человек, еще девять пострадали.
Следователи уже завели уголовное дело и начали расследование. Как сообщила «360» старший помощник руководителя ГУ СК России по Московской области Ольга Врадий, предварительно правоохранители рассматривают в качестве причины пожара неисправность электропроводки. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев уже принес свои соболезнования родным погибших и поручил помочь всем пострадавшим.