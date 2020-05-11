«Поможем тем, кто оказался в сложной ситуации»: постояльцев частного хосписа в Подмосковье поддержат после пожара

Врачи красногорской больницы оказывают необходимую помощь пострадавшим после пожара в частном хосписе для престарелых. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил медучреждение, где пообщался с врачами. После этого он встретился с постояльцами хосписа.

Глава региона лично поговорил с врачами о состоянии здоровья пострадавших. После пожара в красногорскую больницу поступили девять человек, которым сейчас оказывают всю необходимую помощь.

После медицинского учреждения губернатор отправился на место случившегося. Там он поговорил с постояльцами хосписа.

«Хорошо, женщина меня вытащила, у меня же обеих ног нету. Просто молодцы, обслуживающий персонал здесь замечательный просто. <…> Эмчээсник прибежал, тельняшку мне предоставил, брюки притащил, это хорошо», — рассказал один из мужчин.

Губернатор отметил, что власти обязательно помогут тем, кто оказался в сложной ситуации.

«Сейчас этим вопросом занимаются ответственные министры и глава округа», — заявил Воробьев.

Также он отметил, что виновные в пожаре обязательно будут найдены. «Сгоревший хоспис частный. Следователи продолжают работу, уголовное дело уже возбуждено. Все виновные в трагедии будут наказаны», — подчеркнул глава региона.

Пожар вспыхнул в ночь на 11 мая в хосписе для престарелых «Второй дом». Огонь охватил 30 квадратных метров площади. В результате произошедшего погибли девять человек, еще девять пострадали.

Источник фото: пресс-служба губернатора Московской области

Следователи уже завели уголовное дело и начали расследование. Как сообщила «360» старший помощник руководителя ГУ СК России по Московской области Ольга Врадий, предварительно правоохранители рассматривают в качестве причины пожара неисправность электропроводки. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев уже принес свои соболезнования родным погибших и поручил помочь всем пострадавшим.