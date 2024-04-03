Подмосковье 03 апреля 2024, 17:39 «Вы не одни». Губернатор Подмосковья навестил семью погибшего при теракте в «Крокусе» Андрей Воробьев навестил семью погибшего в «Крокусе» Ильи Альмухаметова Пресс-служба губернатора Московской области

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Илья Альмухаметов отправился на концерт в «Крокусе» с отцом, женой Анжеллой, ее сестрой с мужем. Стрельба началась, когда все они были у входа в концертный зал. Илья получил смертельное ранение. Губернатор Андрей Воробьев навестил родных погибшего, выразил соболезнования и рассказал о мерах поддержки.

«Варварское, жесточайшее преступление. Вы потеряли своего близкого человека. Я приехал к вам, чтобы выразить соболезнования. В теракте погибло 20 жителей Подмосковья, 13 до сих пор госпитализированы. Для нас очень важно сопровождать людей, оказавшихся в беде. Конечно, близкого человека невозможно ничем заменить, но хотим, чтобы вы понимали — вы не одни», — сказал Андрей Воробьев.

Пресс-служба губернатора Московской области

Губернатор отметил, что два ипотечных кредита семьи Альмухаметовых спишут. Об этом Подмосковье договорилось со Сбербанком и Дом.рф. Пострадавшим уже перечислили выплаты от региона.

Пресс-служба губернатора Московской области

Родители Ильи рассказали, что он был единственным сыном. В 2017 году парень перевез их из Оренбургской области, чтобы помогать воспитывать внуков. В его потерю не могут поверить до сих пор.

«Мы учились с Ильей на программистов в институте, познакомились на пятом курсе. После окончания вуза уехали в Москву, поженились, у нас родилась дочь. А через три года переехали в Красногорск — купили квартиру рядом с „Крокусом“. В 2020-м у нас родился сын. В июне должно было исполниться 10 лет, как мы вместе. Хотели отметить юбилей. Муж мечтал открыть собственную компанию. Все у него складывалось очень хорошо. Но… Он был очень светлым человеком, любящим отцом», — рассказывает, едва сдерживая слезы, Анжелла.

Она сама чудом осталась в живых — во время теракта получила огнестрельное ранение. Сейчас уже выписана из больницы, находится дома, вместе с детьми.

Вдова поблагодарила врача, который лечил ее после ранения — травматолога-ортопеда Городской клинической больницы имени Ерамишанцева Данилу Ананьина. Губернатор Андрей Воробьев тут же позвонил ему и выразил слова признательности.

Сейчас Анжелле требуются постоянные перевязки. Губернатор пообещал, что ее будут возить в больницу или приглашать врача на дом, чтобы женщина не тратила силы на поездки.

Когда Альмухаметовы будут готовы, всех их отправят на отдых.

Пресс-служба губернатора Московской области

Все, кто пострадал в результате теракта, получают выплаты от Москвы и Подмосковья. Это три миллиона рублей — семьям погибших, один миллион рублей — людям, находящимся в стационаре, 500 тысяч рублей — проходящим лечение амбулаторно. Назначены ежемесячные выплаты подмосковным детям, чьи отец или мать погибли в «Крокусе».

Сотрудники правительства Московской области и администраций округов находятся в постоянной связи с семьями, чтобы быстро решать все возникающие вопросы. Соцслужбы помогают оперативно оформить необходимые для выплат документы.

Вместе с Москвой и российским «Красным крестом» Подмосковье запустило сбор пожертвований пострадавшим. Поступило уже свыше 1,5 миллиарда рублей. Собирать деньги помогают крупные предприятия, малый бизнес, артисты и все неравнодушные люди.