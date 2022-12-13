Важное 13 декабря 2022, 12:59 Губернатор Подмосковья наградил приемные семьи за опеку над детьми из ДНР и ЛНР Пресс-служба губернатора Московской области

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Приемные семьи Подмосковья, взявшие под опеку детей из Донбасса, получили награды от губернатора региона Андрея Воробьева. Он вручил благодарности на форуме «Сила в семье». В этом году его посвятили поддержке семей мобилизованных и сирот из зон боевых действий.

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Форум традиционно проводят в Подмосковье с 2014 года. Участники — приемные семьи и социальные работники, сопровождающие их, а также педагоги, юристы, врачи, занимающиеся благополучием детей.

«Здесь, в зале, находятся те, кто посвятил всю жизнь воспитанию детей, кто вкладывает в них любовь, душу и сердце», — подчеркнул губернатор.

Он напомнил, что в Московской области не осталось детских домов, поскольку воспитанники обрели семьи.

Мы поставили амбициозную задачу — закрыть все детские дома. И сделали это. Очень много скептиков было, которые говорили, что это невозможно: каждый год около 1,5 тысячи детей остаются без родителей Андрей Воробьев.

Он добавил, что в Подмосковье работает проект «Университет приемных родителей». Все, кто хочет взять детей под опеку, должны быть подготовлены.

«Предусматриваем необходимые ресурсы, которые позволяют добиваться неплохих результатов. Я надеюсь, сегодняшняя встреча будет полезной, вы поделитесь своими знаниями», — отметил Андрей Воробьев.

Отдельно он поблагодарил советника главы ДНР по правам ребенка Элеонору Федоренко за тесное сотрудничество на благо детей.

В этом году на форум пригласили, в том числе, приемных родителей, взявших детей из Донбасса, и психологов, которые работают с ними.

На сегодняшний день в Московской области 150 ребят из ДНР и ЛНР. Из них 118 обрели приемные семи, а 32 ребенка находятся в семейных центрах.

Они получают всестороннюю помощь. Все прибывшие из Донбасса дети уже прошли диспансеризацию, их записали в школы, детские сады, кружки и секции.

В Подмосковье удалось подобрать уже 267 семей, готовых принять более 400 детей из Донбасса.