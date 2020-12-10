Губернатор Подмосковья: мы постараемся избежать новых ограничений

«Мы постараемся избежать ограничений. Это главная задача. Про карантин я вообще не говорю, это самое страшное, что может быть — огромный удар по бюджету семьи, экономики. Мы не хотим ограничений, но мы не хотим, чтобы люди оказывались на ИВЛ. Поэтому надо беречь себя и заботиться об окружающих», — сказал Андрей Воробьев.

Глава региона отметил, что пока в регионе ежедневно выявляют много случаев коронавируса. Но уже три недели подряд выписываются из больниц больше пациентов, чем туда попадает. Сейчас на ИВЛ в регионе находятся 270 человек.

С начала пандемии в регионе заразились коронавирусом 123,6 тысячи человек. Побороть COVID-19 уже смогли более 87,4 тысячи граждан. Скончались 2,3 тысячи пациентов.

Вакцинация входящих в группы риска жителей продолжается в Московской области. На сегодня число привитых от коронавируса жителей региона уже превысило 6,5 тысячи. Из них половина — это медицинские работники.

Масштабная вакцинация в регионе начнется в ближайшее время. Привиться от коронавируса смогут все жители региона от 18 до 60 лет. «360» подготовил инструкцию, в которой рассказал об основных условиях для прохождения вакцинации.