23 августа 2023, 13:13
«Чтобы верили в чудо». Губернатор Подмосковья исполнил мечты детей на акции «Шар желаний»
Губернатор Подмосковья исполнил мечты трех детей на акции «Шар желаний»
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев исполнил мечты детей благодаря акции «Шар желаний». Старт ей дали еще в июне. Он вытянул из стеклянного шара три записки, в которых юные жители поделились самыми сокровенными мечтами, и каждую из них уже удалось претворить в жизнь.
Такая акция — марафон добрых дел для детей от шести до 17 лет. Это часть проекта «Экология — дело каждого». Записки из шара вытянула и глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
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«Я хотел бы поблагодарить Светлану Геннадьевну за приглашение поучаствовать в этой замечательной акции и помочь исполнить чью-то мечту», — подчеркнул губернатор.
Андрей Воробьев осуществил мечту восьмилетнего Матвея Исмагилова из села Речицы, девятилетней Василины Сатюковой из Красноярского края и семилетней Василисы Маковейчук из Нижнего Новгорода.
Среди 400 ребят, которые подали заявки на участие, много юных жителей Подмосковья. Спасибо всем неравнодушным людям за то, что выступают в роли волшебников и воплощают самые сокровенные детские желания.
Андрей Воробьев
Благодаря благотворительной инициативе дети могли рассказать о мечтах, а участники акции — исполнить их. Записки принимали с марта по июнь из всех регионов России.
«Надеюсь, и Матвей из подмосковного Раменского, и Василина с Василисой остались довольны. Важно, что и „Шар желаний“, и сама премия „Экология — дело каждого“ служат благородной цели — заботе о природе. Это наш маленький вклад в большое будущее», — подчеркнул Андрей Воробьев.
В этом году участниками международной премии стали свыше 2,3 тысячи ребят из Подмосковья.
«Я очень надеюсь, что это только начало большой и доброй традиции. Спасибо губернатору Андрею Юрьевичу Воробьеву и Московской области за то, что поддержали идею. И мы так ярко дали старт нашей новой акции в начале лета», — поделилась Светлана Радионова.
Исполненные мечты детей
Благодаря «Шару желаний» Андрей Воробьев исполнил мечту Матвея Исмагилова из Раменского городского округа Подмосковья — ребенок попросил теплицу, чтобы выращивать бахчевые культуры.
«Вырастить в Подмосковье арбузы и дыни не так-то просто: лето короткое, ночи — холодные. Поэтому лучший вариант — это теплицы. Андрей Юрьевич Воробьев вытянул из шара мое желание. Я очень рад, что оно исполнилось, и обещаю на следующий год вырастить огромные арбузы и дыни», — рассказал Матвей.
Девятилетняя Василина Сатюкова из Красноярского края увлекается лыжами, и она мечтала, чтобы прославленный мастер спорта Юрий Бородавко провел с ней персональную тренировку.
Губернатор Подмосковья исполнил желание девочки — она побывала на одной из баз сборной России в Архангельской области, посетила мастер-класс тренера, пробежала кросс с лучшими лыжниками страны и даже познакомилась с олимпийской чемпионкой Натальей Непряевой.
«Шар желаний» — акция, чтобы дети верили в чудо, были счастливы, а наша страна, планета были всегда местом, где комфортно жить.
Светлана Радионова
Также Андрей Воробьев исполнил мечту семилетней Василисы Маковейчук из Нижнего Новгорода. Она увидела, как изготавливают мороженое, побывав с родителями на фабрике «Чистая линия» в Долгопрудном.
Дети
Андрей Воробьев
Экология
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