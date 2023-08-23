Важное 23 августа 2023, 13:13 «Чтобы верили в чудо». Губернатор Подмосковья исполнил мечты детей на акции «Шар желаний» Губернатор Подмосковья исполнил мечты трех детей на акции «Шар желаний»

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев исполнил мечты детей благодаря акции «Шар желаний». Старт ей дали еще в июне. Он вытянул из стеклянного шара три записки, в которых юные жители поделились самыми сокровенными мечтами, и каждую из них уже удалось претворить в жизнь.

Такая акция — марафон добрых дел для детей от шести до 17 лет. Это часть проекта «Экология — дело каждого». Записки из шара вытянула и глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

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«Я хотел бы поблагодарить Светлану Геннадьевну за приглашение поучаствовать в этой замечательной акции и помочь исполнить чью-то мечту», — подчеркнул губернатор.

Андрей Воробьев осуществил мечту восьмилетнего Матвея Исмагилова из села Речицы, девятилетней Василины Сатюковой из Красноярского края и семилетней Василисы Маковейчук из Нижнего Новгорода.

Среди 400 ребят, которые подали заявки на участие, много юных жителей Подмосковья. Спасибо всем неравнодушным людям за то, что выступают в роли волшебников и воплощают самые сокровенные детские желания. Андрей Воробьев

Благодаря благотворительной инициативе дети могли рассказать о мечтах, а участники акции — исполнить их. Записки принимали с марта по июнь из всех регионов России.

«Надеюсь, и Матвей из подмосковного Раменского, и Василина с Василисой остались довольны. Важно, что и „Шар желаний“, и сама премия „Экология — дело каждого“ служат благородной цели — заботе о природе. Это наш маленький вклад в большое будущее», — подчеркнул Андрей Воробьев.

В этом году участниками международной премии стали свыше 2,3 тысячи ребят из Подмосковья.

«Я очень надеюсь, что это только начало большой и доброй традиции. Спасибо губернатору Андрею Юрьевичу Воробьеву и Московской области за то, что поддержали идею. И мы так ярко дали старт нашей новой акции в начале лета», — поделилась Светлана Радионова.

Исполненные мечты детей

Благодаря «Шару желаний» Андрей Воробьев исполнил мечту Матвея Исмагилова из Раменского городского округа Подмосковья — ребенок попросил теплицу, чтобы выращивать бахчевые культуры.

«Вырастить в Подмосковье арбузы и дыни не так-то просто: лето короткое, ночи — холодные. Поэтому лучший вариант — это теплицы. Андрей Юрьевич Воробьев вытянул из шара мое желание. Я очень рад, что оно исполнилось, и обещаю на следующий год вырастить огромные арбузы и дыни», — рассказал Матвей.

Девятилетняя Василина Сатюкова из Красноярского края увлекается лыжами, и она мечтала, чтобы прославленный мастер спорта Юрий Бородавко провел с ней персональную тренировку.

Губернатор Подмосковья исполнил желание девочки — она побывала на одной из баз сборной России в Архангельской области, посетила мастер-класс тренера, пробежала кросс с лучшими лыжниками страны и даже познакомилась с олимпийской чемпионкой Натальей Непряевой.

«Шар желаний» — акция, чтобы дети верили в чудо, были счастливы, а наша страна, планета были всегда местом, где комфортно жить. Светлана Радионова

Также Андрей Воробьев исполнил мечту семилетней Василисы Маковейчук из Нижнего Новгорода. Она увидела, как изготавливают мороженое, побывав с родителями на фабрике «Чистая линия» в Долгопрудном.