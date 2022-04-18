Губернатор Подмосковья анонсировал очередной конкурс на получение субсидий для бизнеса

Губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал старт очередного конкурса на предоставление субсидий для малого и среднего предпринимательства. Он начнется 25 апреля.

«Это очень важный проект, который позволит всем тем, кто делает первые шаги в бизнесе, почувствовать нашу поддержку», — подчеркнул глава Подмосковья.

Он напомнил о решении по «докапитализации, увеличению Федерального фонда промышленности». Власти Московской области тоже предусмотрели выделение средств системообразующим предприятиям.

«Чтобы они были устойчивыми, чтобы не было сокращений, чтобы был хороший горизонт планирования по увеличению выпуска продукции, которая сегодня очень востребована и важна», — пояснил Воробьев.

В условиях санкций в Московской области ввели особые меры поддержки, которые упрощают аренду земли, предоставляют льготный заем и субсидии процентной ставки по кредиту. Субъекты малого и среднего бизнеса могут получить микрозаймы в размере до пяти миллионов рублей без дополнительных комиссий и с гибким графиком погашения.