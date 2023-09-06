Подмосковье 06 сентября 2023, 20:16 Губернатор Подмосковья: 44 региона подключились в проекту «Наш участковый врач» Фото: Антон Чернов

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К проекту Московской области «Наш участковый врач» подключились уже 44 региона страны. Об этом написал в Telegram-канале губернатор Андрей Воробьев.

«Работа детским педиатром забирает много сил. Вместе с НИКИ детства мы запустили программу „Наш участковый врач“, чтобы избежать перегрузки и выгорания у медиков», — написал глава региона.

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По его словам, проект состоит из программы обучения, психологической поддержки и наставничества, когда опытные врачи помогают молодым специалистам на начальных этапах.

Ранее Воробьев и глава Минздрава России Михаил Мурашко вручили почетные знаки «Отличник здравоохранения» и благодарности отличившимся детским педиатрам региона.

Награждение состоялось в рамках Съезда детских врачей в Красногорске, который продлится до 8 сентября включительно.

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