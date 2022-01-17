Губернатор Подмосковья призвал упростить запись к врачу для жителей

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал упростить запись к врачу для жителей. В беседе с одной из пациенток новой Городской поликлиники № 2 в Реутове выяснилось, что с записью по телефону есть сложности — процесс занимает много времени.

«Я два часа сидела в кол-центре, чтобы записаться. Поднимают трубку — идет гудок, отбой. И опять нужно, сижу, чтобы записаться сегодня лично. Очень большие проблемы с этим. Пока не знаю, как будут решать. Я имею в виду дозвониться, а через „Госуслуги“ я как-то еще не научилась», — поделилась пенсионерка.

Губернатор пообщался с пожилой женщиной по видеосвязи. Он подтвердил, что анализ жалоб на здравоохранение действительно показал большое количество обращений из-за сложностей с записью к врачам.

По словам Воробьева, он понимает, что через «Госуслуги» это сделать легче, но еще не все умеют пользоваться сайтом, поэтому по телефону проблем тоже не должно возникать.

«Это говорит о том, что мы должны службу записи к врачу оттачивать дальше», — заключил глава Подмосковья.