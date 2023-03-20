Важное 20 марта 2023, 12:44 «Считаю это важным». Губернатор Подмосковья — о восстановлении объектов в новых регионах Андрей Воробьев поблагодарил команду ЖКХ за восстановление объектов новых регионов

Читать 360tv в

Подмосковная команда ЖКХ задействована в работе по восстановлению инфраструктуры новых регионов России, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Он отметил, что областные специалисты пришли на помощь еще в прошлом году.

«У нас 100 тысяч человек в сфере ЖКХ. Все, что касается новых территорий (присоединенных к России регионов — прим. ред.), — здесь, может быть, не все до конца знают, что мы также свою лепту внесли не только в прошлом году, но и продолжаем помощь, сотрудничество, работу с новыми территориями. Считаю это очень важным», — сказал Андрей Воробьев.

Реклама

Специалисты из Подмосковья помогают восстанавливать жилые дома, дороги, инфраструктуру.

Реклама

«Еще раз слова благодарности тем, кто занимался весьма специфичной, сложной работой. Многие из сотрудников отмечены государственными наградами и региональным поощрением. Все это имеет принципиально важное значение», — заключил губернатор Подмосковья.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».