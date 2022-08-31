Рейтинги управляющих компаний регулярно составляют в Подмосковье. Количество отстающих УК сократилось в этом году в 2,5 раза. Губернатор Андрей Воробьев на совещании с силовиками подчеркнул, что задача — сформировать новую культуру работы таких компаний.

По его словам, необходимо регулярно контролировать работу УК. Они в Подмосковье обслуживают 54 тысячи жилых домов.

«Управляющие компании сопровождают человека буквально каждый день», — отметил Воробьев.

А значит, по словам губернатора, задача — сделать так, чтобы жители были довольны их работой.

Он подчеркнул, что необходимо вывести на должный уровень и частные, и муниципальные управляющие компании.

Мы ведем большую работу для того, чтобы эту культуру сформировать, чтобы не спотыкаться и постараться уйти от жалоб и недопонимания в отношениях с УК Андрей Воробьев.

По поручению губернатора в Московской области проводят реформирование УК. Новый стандарт управляющих компаний вводят по всему региону.

Теперь к управлению домами допустят лишь добросовестные компании, которые заботятся о репутации. Для этого в регионе открывают офисы сервисной УК нового стандарта «Наш дом».

Их цель — наладить тесное общение с жителями в социальных сетях и общедомовых чатах. Это сервисная УК, работающая под единым брендом в Подмосковье.