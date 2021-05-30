Губернатор назвал задачу, которая стоит перед властями в Подмосковье

Задача подмосковной власти — сделать так, чтобы люди почувствовали положительные перемены в регионе. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«У нас хватает ресурсов для всех без исключений территорий. Наша задача — в каждом городе Подмосковья, чтобы человек мог сказать: „Раз, два, три, четыре, пять — перемены я вижу“. Благоустройство, сельское хозяйство, чистота, ремонт подъездов и дворов, рабочие места — все это для нас очень важно», — сказал глава региона.

Ранее министр правительства Подмосковья по информационной политике Анастасия Звягина рассказала, что жители Московской области в рамках проекта «100 прудов и озер» смогут сами выбрать водоемы, которые нужно очистить и благоустроить. Люди уже начали активно обсуждать этот вопрос.

На прошлой неделе глава Павловского Посада Денис Семенов в ходе рабочей встречи с Воробьевым подчеркнул, что город ждут перемены. По его словам, к концу года в Павловском Посаде появится новая школа на 1,1 тысячи мест, которая полностью уберет вторую смену, а рабочие отремонтируют более 17 километров дорог и около 300 подъездов.