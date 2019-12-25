Губернатор Подмосковья назвал главную задачу на 2020 год

Главным вызовом для Московской области в следующем году станет рост экономики. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев на встрече с журналистами в Доме правительства региона.

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По словам главы Подмосковья, нужно сделать так, чтобы предприятия региона наращивали прибыль.

«Сейчас главная проблема — темпы экономики. Мы впервые видим, что темпы роста экономики у нас замедляются. Впервые в 2019 году мы приросли не на 10%, а на 7,6%. Когда темп снижается, переходит в ниспадающий тренд, это очень серьезный показатель. Главный вызов на 2020 год — конечно, экономика», — отметил Андрей Воробьев.

Губернатор добавил, что нужно обеспечить приток новых компаний и создать дополнительные рабочие места.