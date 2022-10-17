Важное 17 октября 2022, 14:45 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber «Ваш муж, отец, зять — настоящий патриот». Воробьев пообещал поддержку семье мобилизованного из Одинцова Губернатор Андрей Воробьев пообещал поддержку семье мобилизованного из Одинцова

Читать 360tv в

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев навестил семью одного из мобилизованных в Одинцове. Мужчину призвали из резерва, за плечами у него — опыт срочной службы матросом-артиллеристом на флоте. Дома остались жена и двое детей. Глава региона пообещал всю необходимую им помощь.

Реклама

«Ваш муж, отец, зять — настоящий патриот, он призван на службу. Считаем, очень важно, чтобы каждая семья чувствовала заботу: у кого-то остались дети, родители на попечении. Поэтому мы предусмотрели необходимые выплаты. Знаю, что 200 тысяч рублей вы уже получили», — сказал Андрей Воробьев.

В каждом городском округе Подмосковья открыли центры помощи семьям мобилизованным. Родственники призванных на службу смогут получить поддержку по всем волнующим их вопросам.

Помимо выплат, юридической и психологической помощи, это может быть содействие по устройству в детские сады, обеспечению питанием в школах и не только.

Также вы можете звонить на номер 122 или зайти на сайт «Добродел» и оставить свои обращения. Главная наша задача в том, чтобы вы чувствовали защиту. Мы должны быть рядом. Андрей Воробьев

Валентина, жена мобилизованного, поделилась с губернатором, что их семья уже получила звонок из центра поддержки.

«В плане поддержки с детскими садами и кружками уже все решено — младшая моя дочка ходит в палисадик, ей очень нравится», — сообщила девушка.

У семьи ипотека с платежом 32 400 рублей в месяц, кредит за машину. Жена в декрете по уходу за ребенком.

Пока будем платить кредиты из той выплаты, что нам поступила, — 200 тысяч рублей. Она оказалась как нельзя кстати. Валентина

Также губернатор пообещал помочь брату Валентины — инвалиду I группы. Пять лет назад он окончил магистратуру в МГИМО, однако пока что не смог трудоустроиться. Андрей Воробьев пообещал оказать содействие.

2 0 0 0 0 3