Губернатор напомнил о повышении пенсий с 1 апреля в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время прямого эфира в понедельник напомнил о мерах соцподдержки, которые введут в России с 1 апреля. В частности, на 8,6% вырастут пенсии.

«И с 1 апреля компенсация будет за детский отдых, а также выплаты детям в возрасте с восьми до 16 лет. Всю эту работу организует наш социальный блок. Мы на прошлой неделе еще раз обсуждали. Наша задача — своевременно, доходчиво объяснить все, что касается социальных выплат, чтобы не было у наших жителей каких-либо вопросов», — рассказал Воробьев.

Ранее сообщалось, что индексация пенсий коснется получателей социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению, всего около четырех миллионов граждан.

«Получатели социальных пенсий — это граждане, у которых недостаточно трудового стажа для получения страховой пенсии», — разъяснило ведомство.

На эту задачу федеральный бюджет направит 33,7 миллиарда рублей до конца 2022 года. Министерство напомнило, что изначально уровень индексации в 2022 году был запланирован на 7,7%.

Президент России Владимир Путин 16 марта поручил правительству повысить размер пенсий, заработных плат работников бюджетной сферы, соцвыплат, МРОТ и размера прожиточного минимума.