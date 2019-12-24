Губернатор Подмосковья выступит с традиционным обращением к жителям 29 января

Ежегодное обращение к жителям губернатора Московской области Андрея Воробьева состоится 29 января. Об этом глава региона сообщил на заседании Высшего совета в Доме правительства в Красногорске.

Во время обращения губернатор подведет итоги работы областного правительства и расскажет о новых целях и задачах.

«Традиционно 29 января я сделаю подробный, объемный и содержательный доклад о следующих направлениях и приоритетах нашей работы. <…> Сила — тогда, когда мы работаем на доверии и на результат», — прокомментировал Андрей Воробьев.

В 2019 году традиционное обращение тоже состоялось 29 января. На нем присутствовали члены правительства Подмосковья, депутаты, руководители органов местного самоуправления, общественные деятели.