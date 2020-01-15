«Продолжать строить и создавать». Губернатор Подмосковья назвал ключевые задачи из послания президента

Приоритеты из послания президента России полностью совпадают с тем, что ждут жители. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев после выступления Владимира Путина в выставочном зале «Манеж».

По словам Андрея Воробьева, все, что касается поддержки молодых семей, имеет принципиальное значение для Подмосковья.

«Большая поддержка, большая забота тем, кто собирается завести семью. Действительно, эта тема сейчас очень актуальна, нужно помогать молодым людям. И материнский капитал, и выплаты, ясли, школы — это все, безусловно, крайне важно для Московской области. Задача — продолжать строить и создавать максимально комфортные условия для жителей», — отметил губернатор.

Продолжат в регионе не только строить школы и детские сады, но и поддерживать предпринимателей.

«По дополнительным льготам, вниманию к инвесторам, предпринимателям тоже был сделан упор, и мы продолжим создавать условия, чтобы новые предприятия приходили к нам», — добавил Андрей Воробьев.

Также уже с 1 января начальные классы Московской области обеспечат бесплатным горячим питанием.

«Владимир Владимирович очень доходчиво сказал, что все с первого по четвертый классы дети должны иметь право питаться бесплатно, и в Московской области это будет сделано с удовольствием в обязательном порядке», — сказал глава Подмосковья.

Ежегодное послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию прошло 15 января в выставочном зале «Манеж». Глава государства обозначил приоритетные направления развития страны. Президент выступил с обращением к членам парламента уже в 16-й раз.