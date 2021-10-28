Губернатор исключил перевод школ Подмосковья на удаленку после каникул

Школьники Московской области должны вернуться в свои учебные заведения после каникул. Но все будет зависеть от развития эпидемической ситуации. Об этом в эфире «360» заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, отвечая на вопросы жителей.

Он подчеркнул, что если у школьника родители заметят признаки недомогания, то лучше оставить его дома. В осенний период никто не отменял ОРВИ и грипп.

«На сегодня планы однозначные: по окончании каникул, в первый день, 8 ноября, дети должны пойти в школу. Все это время мы внимательно будем смотреть за динамикой. Школы мы готовим к тому, чтобы начать вторую четверть. Других планов у нас нет. Будем информировать вас дальше. Надеюсь, что наши планы не претерпят изменений», — заявил Андрей Воробьев.

Школьники и воспитанники детских садов Московской области сейчас находятся на каникулах. На время введенных в регионе ограничений, с 28 октября по 7 ноября, в дошкольных учебных заведениях открыли дежурные группы. Туда могут обратиться родители, которым не с кем оставить ребенка дома. На удаленное обучение на время каникул перевели студентов колледжей и вузов.

Каникулы подмосковных школьников продлятся с 28 октября по 7 ноября включительно. Такое постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Они заменят плановые каникулы, которые должны были пройти с 15 по 21 ноября.

Каникулы распространились на все государственные и частные общеобразовательные учреждения среднего, общего и дополнительного образования, а также программы спортивной подготовки.