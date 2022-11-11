Подмосковье 11 ноября 2022, 03:34 Губернатор Белгородской области встретился с переселенцами в Щелкове РИА «Новости»

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков посетил переселенцев в Щелкове. Пункт временного проживания для жителей региона обустроили на базе детского лагеря, где для каждой семьи предусмотрен отдельный номер. Во время встречи люди поделились своими проблемами.

«Страшно жить на границе. <…> Мы решили сорваться и приехать. Потому что ребенок плохо спал, он тут хоть высыпаться стал», — отметила Надежда Маковеева.

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Переселенцы задали губернатору вопросы, касающиеся осуществления выплат по соцконтракту, договоренностей с работодателями и помощи с реабилитацией. Гладков выслушал каждого и дал исчерпывающие ответы. Одной из главных тем обсуждения стало возвращение в Белгородскую область. Глава региона пояснил, что решение будут принимать, исходя из оперативной обстановки в области.

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«Мы не несем с вами, то есть не создаем большую проблему. Затраты взяла на себя Московская область. За что я очень благодарен. У нас есть время до весны. Как дальше будет ситуация — не знаю», — сказал Гладков.

Белгородцы также обратились и к главе Щелково Андрею Булгакову с просьбой организовать поездку в храм Матроны Московской. Выезд состоится в понедельник, 14 ноября. Как говорят они сами, «отправятся помолиться за родную землю».