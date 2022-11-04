Губернатор Белгородской области встретился с переселенцами в Подольске | 360°

Подмосковье 04 ноября 2022, 21:40 Губернатор Белгородской области встретился с переселенцами в Подольске

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Губернатор Белгородской области, министр социального развития Подмосковья и глава городского округа Подольск встретились с переселенцами, которые сейчас проживают в санатории «Родина».

Прежде всего оценили условия проживания людей, приехавших из Белгородской области. По поручению Андрея Воробьева, помимо питания и размещения, закрыли потребности людей в одежде, медикаментах, средствах личной гигиены.

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Также оказали единовременную финансовую помощь. Выплата 10 тысяч рублей на каждого члена семьи даст возможность людям дополнительно приобрести необходимые вещи.

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«У меня не было никаких сомнений в том, что жителям Белгородской области, которые сейчас временно приехали в Московскую область, будет здесь спокойно и комфортно. Человеческое отношение — главное лекарство в нашей ситуации. Нас встретили душевно, по-человечески, по-семейному. Значит у нас все хорошо, справимся с любой проблемой», — сказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Но некоторые проблемы все же остались у жителей. Каждый вопрос будет решаться в частном порядке.

«Мы прекрасно понимаем, что есть вопросы индивидуальные, связанные с лекарственным обеспечением, с какими-то секциями, которые ребята посещали, некоторые детишки продолжают учиться на дистанте. Это тоже все мы стараемся организовать, чтобы максимально все семьи, которые к нам приехали, чувствовали себя комфортно», — рассказала министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.

Всего в Подольске разместили 178 жителей из Белгородской области.