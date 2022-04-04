Губернатор анонсировал введение 16 объектов дорожной инфраструктуры в Подмосковье до конца года

В 2022 году в Московской области введут 16 объектов дорожной инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на совещании с зампредами правительства в понедельник, 4 апреля.

Еще в 31 локации начнется строительство таких объектов.

«Дорожная инфраструктура — здесь, как вы знаете, у нас большая программа и на федеральном уровне. Строятся магистрали Москва — Казань, „Урал“ М-5. Реализуются большие региональные проекты», — напомнил Воробьев.

Он подчеркнул, что развитие в этом направлении важно как для экономики региона, так и для качества жизни в нем.

Ранее стало известно, что объемы ремонтных работ на дорогах Московской области не будут сокращать, несмотря на санкции. Повышение цен на материалы в дорожно-транспортной отрасли также не повлияет ни на качество, ни на сроки работ, сообщил вице-губернатор Подмосковья Игорь Тресков.