Подмосковье 03 июля 2023, 12:45 Губернатор Андрей Воробьев призвал усилить контроль за ремонтами школ в Подмосковье Губернатор Воробьев призвал тщательно контролировать ремонт школ в Подмосковье

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о назначенном визите в Люберцы для проверки капитального ремонта одного из образовательных учреждений города. По его словам, сегодня в Подмосковье шесть школ и один детский сад находятся в красной зоне, где наблюдается отставание от намеченных сроков проведения работ. Глава региона призвал глав активизироваться.

«1 сентября не за горами. У нас в красной зоне находятся шесть школ и один детский сад. Это Электрогорск, Кашира, Лосино-Петровский, Сергиев Посад, Егорьевск и Люберцы. В Люберцах я завтра планируют посетить один из таких объектов, чтобы разобраться», — сообщил губернатор Андрей Воробьев.

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Глава региона подчеркнул, что заказчиками капитального ремонта являются главы городских округов, и выполнение государственной муниципальной программы входит в их прямые обязанности.

«Если какая-то дополнительная помощь нужна от профильного министерства или меня лично, вы можете на нее рассчитывать. Сейчас время еще есть, обратите на это внимание», — призвал Воробьев.

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