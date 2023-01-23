Подмосковье 23 января 2023, 13:10 Губернатор Андрей Воробьев представил нового главу Воскресенска Губернатор Подмосковья Воробьев представил нового главу Воскресенска Малкина Телеканал «360»

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев на традиционном совещании с зампредами представил нового главу Воскресенска Алексея Малкина. Он поручил ему разобраться в существующих проблемах городского округа.

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«Это глава Воскресенска, исполняющий обязанности. Все процедуры, я уверен, пройдут успешно. <…> Алексей Валерьевич, вам известный, понятный городской округ должен активно разобраться в тех проблемах, которые беспокоят жителей», — произнес Андрей Воробьев.

Говоря о ситуации в Воскресенске, губернатор напомнил, что на прошлой неделе в городском округе готовились к сдаче школы. Сейчас «очень похоже, что дети уже в современном здании», заметил Андрей Воробьев.

Как и другие округа Московской области, Воскресенск активно развивается. Например, рядом с дворянской усадьбой Кривякино в прошлом году почти полностью реконструировали парк. Весной 2023-го начнут благоустраивать и другие скверы. Кроме того, в этом году в Воскресенске введут в эксплуатацию объекты теплоэнергетики.