Подмосковье 27 августа 2023, 12:37 Губернатор Андрей Воробьев поздравил жителей Рузы с Днем города Екатерина Данилина

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В Рузе прошел праздник к Дню города. Губернатор Московской области Андрей Воробьев обратился к местным жителям в видеообращении и поздравил с праздником.

«Нашей Рузе исполнилось 695 лет. Я поздравляю жителей, гостей и каждого, кому особенно дороги эти места. Уверен, что вместе с вами мы сделаем так, что у Рузы и у всего Подмосковья будет еще много новых поводов для гордости. Всем желаю успехов и побед! С праздником, с Днем города!» — поздравил Воробьев.

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К поздравлениям присоединился глава округа Николай Пархоменко.

«Около семи веков отсчитывает история нашего города, и все это время рузская земля своими красотами, своими удивительными людьми радует всех, кто сюда приезжает. С праздником тебя, наш общий дом, любимая Руза!» — поздравил Пархоменко.

После речи глава муниципалитета начался праздничный салют.

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