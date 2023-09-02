Подмосковье 02 сентября 2023, 18:47 Губернатор Андрей Воробьев поздравил жителей Егорьевска с Днем города Виталий Сид

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей Егорьевска с Днем города. Некоторых из них отметили почетными знаками, благодарственными письмами от Мособлдумы и городского Совета депутатов.

«Сегодня вашему замечательному городу исполняется 245 лет, хочу поздравить. Говорят, историю делают люди. История Егорьевска принадлежит смелым, неравнодушным зрителям, труженикам и защитникам Родины, командам предприятий и каждому, кто отдает все силы любимому делу», — заявил Воробьев.

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На мероприятии представители банков выделили гранты на развитие городской инфраструктуры, в том числе Центральной районной больницы и придворовых стадионов с искусственным покрытием.

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