Подмосковье 02 сентября 2023, 15:19 Губернатор Андрей Воробьев поздравил химчан с Днем города Фото: администрация Химок

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Жители Химок отметили День города. К 84-й годовщине для них подготовили программу под слоганом «Мы вместе!». Губернатор Андрей Воробьев и глава Химок Дмитрий Волошин поздравили жителей с праздником.

«Хочу пожелать, чтобы у каждого из вас получилось и сбылось все, о чем вы мечтаете, а мы, в свою очередь, постараемся решить самые базовые вопросы. Самое главное — не снижать темп и оставаться дружной, крепкой командой. Процветания, успехов и всего самого доброго нашим дорогим Химкам и каждому из вас!» — поздравил Воробьев.

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Сейчас в Химках живут более 400 тысяч человек. В начале года к муниципалитету присоединили 36 населенных пунктов в составе двух крупных поселений — Луневского и Кутузовского. Теперь Химки занимают территорию свыше 25 тысяч гектаров.

«Химки — наш общий дом, который мы любим и бережно храним. Это место нашей силы, источник вдохновения и мотивации для новых побед. Вместе, большой и дружной командой, мы трудимся над тем, чтобы Химки росли и процветали», — заявил Волошин.

В парках «Подрезково», «Дубки» и «Экоберег» для гостей организовали праздничные концерты с участием Кати Лель, МIA BOYKA, Доминика Джокера, Kuzina Star и Лизы Роднянской. По соседству с музыкальными площадками расположились зоны с аквагримом, мастер-классами, игровой анимацией, аттракционами и ярмаркой.

На стадионе поселка Лунево выступят звезда шоу «Голос» Анастасия Спиридонова и Московский казачий хор. На музыкальной сцене парка имени Величко начался фестиваль «На одной волне» с выступлением кавер-группы «Час Пик».

Также на стадионе «Новые Химки» прошел открытый турнир по футболу «ДаМы первые в спорте» среди любительских женских команд. В доме юных техников «Интеграл» проведут день открытых дверей, турнир по хоккею организовали в ФОКе «Новатор».

В соцкомплексе «Восход» прошел «Серебряный бал», в учебном центре «Планерная» можно покататься на лошадях. В ДК «Родина» запланировали концерт.

Праздничный день завершится в 20:00 в доме культуре «Брехово» концертом «С днем рождения, Химки!».

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