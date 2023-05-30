Подмосковье 30 мая 2023, 17:39 Губернатор Андрей Воробьев поздравил драматический театр Истры со 115-летием Владимир Киселёв

Читать 360tv в

Драматический театр Истры отпраздновал свое 115-летие. Праздник посетил министр культуры и туризма московской области Василий Кузнецов. Он зачитал директору театра Андрею Соколову и художественному руководителю Алексею Губину поздравления от губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Ваш коллектив старейший в Подмосковье. Он прошел путь от любительской труппы до одного из лучших наших муниципальных театров. Стал лауреатом, дипломантом международных и региональных фестивалей <…> Желаю вашему коллективу долгой и успешной жизни, ярких открытий и новых впечатляющих достижений», — поздравил Воробьев.

В рамках торжественного мероприятия прошла премьера спектакля «Слуга двух Господ» Карло Гольдони. Его поставил Владимир Киселев.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» в регионе проведут сотни мероприятий.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».