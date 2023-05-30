30 мая 2023, 17:39
Губернатор Андрей Воробьев поздравил драматический театр Истры со 115-летием
Драматический театр Истры отпраздновал свое 115-летие. Праздник посетил министр культуры и туризма московской области Василий Кузнецов. Он зачитал директору театра Андрею Соколову и художественному руководителю Алексею Губину поздравления от губернатора Московской области Андрея Воробьева.
«Ваш коллектив старейший в Подмосковье. Он прошел путь от любительской труппы до одного из лучших наших муниципальных театров. Стал лауреатом, дипломантом международных и региональных фестивалей <…> Желаю вашему коллективу долгой и успешной жизни, ярких открытий и новых впечатляющих достижений», — поздравил Воробьев.
В рамках торжественного мероприятия прошла премьера спектакля «Слуга двух Господ» Карло Гольдони. Его поставил Владимир Киселев.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» в регионе проведут сотни мероприятий.
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