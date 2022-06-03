Губернатор Андрей Воробьев: Подмосковье заинтересовано в том, чтобы сохранить природу

Московская область заинтересована в самых современных технологиях для защиты природы и реализуют большие программы по очистке рек, модернизации очистных сооружений и переработке мусора. Об этом на экологическом форуме «Устойчивое развитие: новые тренды и глобальные вызовы» рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Мы в Подмосковье. Здесь проживает большое количество людей. И многие стараются большую часть времени проводить на природе — это известно. И нам довелось управлять этой большой территорией. И, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы сохранить ее, не допустить урона, все самые современные технологии внедрять здесь», — сказал Воробьев.

На форум приехали люди из разных регионов, в том числе те, кто начал заниматься защитой природы совсем недавно, но это тоже очень важно, подчеркнул губернатор.

«Все, что касается чистоты, переработки мусора, — вы все знаете, насколько это чувствительно, насколько это сложно было привить в нашей культуре. И я думаю, что еще потребуется большое количество времени, чтобы совершенствовать все то, что связано с мусором», — сказал Воробьев.

Источник фото: телеканал «360»

На реках и озерах в Подмосковье отдыхают много людей, особенно летом, отметил губернатор. В регионе приняли большую программу по очистке русла рек и озер. Но задача не только в этом.

«Самая главная задача не в том, чтобы почистить. Самая главная задача — не допустить, чтобы были сбросы. Потому что чистить ты можешь сколько угодно. Толку от этого никакого не будет», — заявил Воробьев.

Воробьев отметил, что в Подмосковье реализуется большая программа модернизации очистных сооружений. И президентский проект добавил в этом серьезные возможности для всех регионов.

Их никогда не видно, но, если ты почувствовал, что такое очистные сооружения, значит, в твоем городе что-то не так Андрей Воробьев губернатор Подмосковья

Регион растет, и техногенная нагрузка увеличивается, признал губернатор.