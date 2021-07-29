Губернатор Андрей Воробьев ответит на вопросы жителей Подмосковья в прямом эфире «360»

Глава Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «360» ответит на самые актуальные вопросы жителей региона. Прямая линия с губернатором Подмосковья начнется в 15:00.

Губернатор в прямом эфире «360» ответит на вопросы по самым животрепещущим темам для жителей Подмосковья.

Вакцинация от коронавируса и ковидные ограничения, открытие новых больниц, ремонт домов, благоустройство, строительство школ, модернизация дорожной инфраструктуры, социальная газификация и меры поддержки населения — эти и другие темы сегодня затронут в ходе прямой линии с губернатором. Трансляция будет проходить в эфире «360».