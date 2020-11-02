Пожилую женщину с грыжей размером с футбольный мяч спасли в Пушкино

В Пушкино врачи спасли 50-летнюю женщину, у которой нашли вентральную грыжу размером с футбольный мяч. Она появилась после нескольких операций на брюшной полости. Пациентке удалили опухоль размером 20 на 25 сантиметров.

Пациентку приняли в больнице имени профессора Розанова. Там врачи диагностировали одну из самых сложных категорий грыж, встречающихся в хирургии, — послеоперационную вентральную.

Это подчеркнул заведующий вторым хирургическим отделением Владислав Курилов. По его словам, чем больше операций было до появления грыжи, тем сложнее ее удалить.

Ранее пациентка перенесла пять оперативных вмешательств на органах брюшной полости, в том числе по поводу уже существующих грыж. Все это привело к рецидиву и формированию гигантской грыжи Владислав Курилов.

Операция продлилась 3,5 часа под общим наркозом. За это время женщине провели комбинированную пластику и надели бандаж. Она встала на ноги в тот же день.

«Это кропотливая работа не только хирургической бригады, но и анестезиологов. Здесь вся команда сработала на „отлично“», — добавил Владислав Курилов.

В больнице проводят порядка 50 подобных операций в год. Среди основных рекомендаций, которые медики дают пациентам после выписки, минимизация физических нагрузок и строгий контроль веса. Дело в том, что даже небольшое увеличение будет фактором рецидива грыжи.