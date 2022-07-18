Грузоперевозки вышли на новый уровень в Подмосковье

Первая отправка полносоставного контрейлерного поезда состоится в Подмосковье 20 июля. На нем в Новосибирск поедет сразу 30 груженых фур, которые будут переводить металлургическую продукцию.

Впервые такой груз отправят не по автомобильной, а по железной дороге. Ожидается, что он прибудет в финальную точку через 3,5 суток.

Это гораздо быстрее, чем автомобильным путем. Движение пройдет по заранее разработанному графику. Обратный рейс тоже совершат с полной загрузкой.

Контрейлерные перевозки — один из востребованных способов в развитии грузоперевозок. Они могут перевозить большие объемы грузов.

При этом получается, что на обычные автомобильные дороги грузовики воздействуют гораздо меньше. Скорость перемещения на дальние расстояния, наоборот, значительно возрастает.

Отправка первого контрейлерного поезда состоится 20 июля, в 12:00, со станции МЖД Силикатная.