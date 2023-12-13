Подмосковье 13 декабря 2023, 13:53 Группу для детей с аутизмом открыли в детском саду № 23 в Яхроме Unsplash

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Группу для детей с расстройством аутистического спектра открыли в детском саду № 23 в Яхроме. Там постелили массажные дорожки, установили сухой бассейн и домики. Все оборудовано так, чтобы детям было комфортно.

Министерство образования Московской области выделило детскому саду грант в размере трех миллионов рублей по программе «Доступная среда».

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«Большая часть денег потрачена для открытия новой группы для детей с расстройством аутистического спектра. Закуплено интерактивное оборудование: игры, игрушки, пособия, мебель», — рассказала исполняющая обязанности заведующей детского сада № 23 Надежда Глотова.

В новой группе занимаются семь детей. Всего для детей с расстройством аутистического спектра в Дмитровском округе открыты четыре группы, там работают педагоги-психологи, логопеды и дефектологи. Для них оборудованы кабинеты со всем необходимым: интерактивные доски, развивающие пособия, кресла для детей с ДЦП.

Объединяет детей с расстройствами аутистического спектра то, что они плохо идут на контакт иногда даже с самым близким взрослым. Деткам в этих группах необходим индивидуальный подход, а в остальном им также нужны игры и забота.

«Такие дети больше живут во внутреннем мире. Когда ребенок маленький, он плохо знает мир, поэтому здесь обязательно нужно сопровождение взрослого. Воспитатели во всей этой истории участвуют как тьюторы», — рассказала воспитатель специализированной группы в детском саду № 23 Кристина Третьякова.

Детский сад посетил глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный. Он встретился с сотрудниками учреждения и родителями детей.

«Мы сюда пришли узнать, что еще сделать интересного в садике, городе и в Дмитровском городском округе», — сказал Илья Поночевный.

Он рассказал, что в 2024 году начнется реконструкция стадиона «Торпедо» и строительство нового моста через канал имени Москвы.

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