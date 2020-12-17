Группа телефонного обслуживания должников заработала в Подмосковье

«Группа создана для того, чтобы граждане могли получить информацию о наличии, либо отсутствии исполнительных производств, возбужденных в отношении должника, порядке погашения задолженности», — говорится в сообщении.

Также к сотрудникам группы телефонного обслуживания можно обратиться по поводу взыскания денежных средств с лица, по ошибке идентифицированного в качестве должника, а также для записи на личный прием.

Позвонить в группу телефонного обслуживания можно по следующему номеру: 8 (495) 580-59-31. Специалисты ответят на вопросы с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00 и в пятницу с 09:00 до 16:45.

Во время пандемии коронавируса особенно важно, что жители Подмосковья могут прямо из дома задать вопрос, связанный с исполнительным производством. На это обратил внимание заместитель председателя правительства Московской области, руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.