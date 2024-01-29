Подмосковье 29 января 2024, 14:24 Группа «Ромарио» выступила на Театральном катке в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Выступление музыкальной группы «Ромарио» прошло на главной ледовой площадке Химок в сквере «Юбилейный». Гости Театрального катка слушали музыкальную программу и одновременно катались на коньках.

Прозвучали наиболее известные музыкальные произведения группы в стиле акустического кантри-попа. Основатель группы Роман Луговых часто выступает вместе с такими известными артистами, как Валерий Сюткин, Александр Иванов, Евгений Маргулис.

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«С огромным удовольствием послушали концерт моего любимого исполнителя. Это прекрасная возможность — и покататься на коньках, и послушать музыку, и всей семьей чудесно провести время», — поделилась руководитель химкинского отделения «Союза женщин России» Ольга Бахмутова.

Напомним, что вход на каток бесплатный для всех желающих. Ледовая площадка открыта ежедневно с понедельника по четверг с 10:00 до 21:30, а также с пятницы по воскресенье с 10:00 до 23:30.

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